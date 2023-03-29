Общество 29 марта 2023, 15:56 Пострадавшую от пожара Феодоровскую церковь восстановят в Кирове

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Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о планах по восстановлению Феодоровской церкви. Об этом написал RT со ссылкой на местные СМИ.

«Мы с владыкой Марком начинаем большое дело по восстановлению исторического храма Феодоровской иконы Божией Матери на нашей земле», — объявил глава региона.

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В конце января пожар повредил здание церкви. Строение разобрали через несколько дней после случившегося. Областные власти решили построить храм из камня на месте сгоревшего деревянного.