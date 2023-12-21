Общество 21 декабря 2023, 14:19 Пострадавшим от агрессии Украины семьям с детьми выплатят по 100 тысяч рублей Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, пострадавшим от ударов ВСУ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей, в которых есть дети, пострадавшие от агрессивных действий Украины. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Единовременные выплаты предусмотрели для несовершеннолетних, пострадавших от ударов ВСУ по территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.

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Право получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей имеют дети, получившие ранение, травму или контузию до 18 лет.

С 1 января 2024 года Фонд пенсионного и социального страхования назначит выплату одному из родителей или законных представителей ребенка. Если пострадавший достиг совершеннолетия, то средства перечислят ему.

Украинская армия регулярно обстреливает новые регионы, а также граничащие с Украиной области России. Ранее трое детей получили ранения при атаке ВСУ на Донецк.