Жителям Ногинска, которые пострадали при взрыве в доме в Ногинске, выплатят по 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие получат по 50 тысяч. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

«По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей. Если одинокий человек, 50 тысяч рублей. Это единовременная выплата сейчас», — сказал глава Подмосковья.

Средства переведут на расчетный счет. Губернатор распорядится об этом уже сегодня.

«Сегодня приеду, постановление подпишу. Тридцать тысяч на члена семьи», — заявил он.

Воробьев ранее заявил, что на разбор всех завалов потребуется не менее 12 часов. А на восстановление дома после взрыва может уйти шесть-восемь месяцев, по его словам.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ногинске утром в среду. Погиб один человек, которого извлекли из-под завалов. Шесть пострадавших госпитализировали в Ногинскую ЦРБ.