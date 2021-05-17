Пострадавшим при стрельбе в Казани собрали более 73 млн рублей

Более 73,1 миллиона рублей собрали за неделю для помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской гимназии № 175. Сбор средств совместно с властями Татарстана ведут Сбербанк и Российский Красный Крест, сообщило РИА «Новости».

Сбор средств, начатый 11 мая, уже завершается. На сегодняшний день собрано 73,16 миллиона рублей. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что сейчас готовится список индивидуальных потребностей пострадавших и членов их семей, которых затронула трагедия в казанской школе. Средства также направят на реабилитацию пострадавших и организацию санаторно-курортного лечения.

Погибшим при необходимости могут установить памятники, сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук. Школьникам и учителям будет оказываться психосоциальная поддержка. В гимназии № 175 хотят создать комнаты психологической разгрузки. Отчет о расходовании средств планируют ежемесячно публиковать на сайте организации. Савчук добавил, что также обсуждается вопрос об оказании помощи и в погашении кредитов.

Глава республики Рустам Минниханов поблагодарил каждого, кто не остался равнодушным к этой беде.

Жертвами трагедии в казанской школе стали семеро детей и две учительницы. Еще 24 человека пострадали. СК задержал по подозрению в стрельбе бывшего ученика этой гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева. Суд поместил его под арест, ему предъявили обвинение. Юноша признал свою вину. По данным следствия, Галявиев подорвал самодельную бомбу и применил огнестрельное оружие, на которое ему было выдано разрешение. Ему грозит пожизненный срок.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил оказать поддержку пострадавшим при стрельбе в казанской школе. В правительстве также утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха, сейчас кабмин готовит единые требования безопасности для всех школ.