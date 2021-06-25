Пострадавшим от потопа в Крыму МЧС предоставило психологическую помощь

В Крыму с пострадавшими при подтоплении работают психологи. С жителями работают две группы специалистов.

«Они оказывают не только экстренную психологическую и адресную помощь, но и осуществляют информационную поддержку пострадавшим людям и их родственникам в городах Ялта и Керчь. Работа проводится с целью предотвращения у пострадавших негативных реакций», — сообщили в МЧС.

Также для пострадавших работают в круглосуточном режиме «Телефон доверия». Позвонившим предоставят информацию о месторасположении пунктов временного размещения, о ситуации в зоне подтоплений и рекомендации специалистов.

Психологи МЧС уже предоставили психологическую помощь в 150 случаях. Только за последние сутки 30 жителей обратились к специалистам.

Всего для оказания психологической адресной помощи от РСЧС задействовано 10 человек, из них от МЧС России четыре человека.