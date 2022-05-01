Пострадавшим от паводка жителям Ставрополья выделили более 6 млн рублей

Ставропольскому краю выделили более шести миллионов рублей на помощь тем, кто пострадал от паводков в 2017 году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделить в 2022 году Минстрою России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ставропольского края <…> ассигнования в размере 6 030,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — сказано в решении правительства.

Документ опубликовали на официальном сайте кабмина. Согласно документу, выделенные деньги пойдут на социальную поддержку людей, лишившихся своих домов в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводками. Ставропольский край затопило из-за дождей в мае 2017 года.

«Минстрою России поручено заключить в срок не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения соглашение о предоставлении предусмотренного настоящим распоряжением иного межбюджетного трансферта бюджету Ставропольского края», — уточнили в распоряжении.

Сотрудники министерства должны проконтролировать использование выделенных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2023 года.