Пострадавший в ходе атаки беспилотников НПЗ в Ростове-на-Дону заработает в июле

Новошахтинский завод нефтепродуктов, который получил повреждения в результате атаки беспилотников, возобновит работу в течение этого месяца. Такое заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Производственный процесс не пострадал. Я думаю, что завод будет работать в обычном режиме. <…> Считаю, что в течение текущего месяца [завод возобновит работу]», — сказал он ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

Голубев 22 июня на своей странице в Telegram сообщил, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе начался из-за атаки беспилотников.

«На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — отметил губернатор.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сотрудников завода эвакуировали. После случившегося работу НПЗ приостановили.