Пострадавший в ДТП с рэпером Эллеем пошел на поправку

Один из пострадавших в ДТП с участием рэпера Эллея (Эльмина Гулиева) возвращается к жизни. Родственники Михаила Иорданова рассказали, что он наконец вышел из комы и сегодня впервые смог поесть.

«Слышит врача, шевелит руками и ногами, сегодня кормили с ложечки», — рассказали родные.

Иорданов тяжело пострадал в аварии — врачам пришлось вводить его в искусственную кому, после чего долго не могли вывести из нее — кислород не поступал в мозг.

Автомобиль Эльмина Гулиева устроил крупное ДТП в центре Москвы, на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, 21 сентября, в 16:20. От сильнейшего удара одно из двух авто выбросило на тротуар, где в тот момент стояли трое пешеходов.

Суд арестовал Гулиева на два месяца. На слушании Эллей, не сдерживая слез, просил оставить его на свободе, чтобы он мог работать и материально помогать пострадавшим. В анализах рэпера нашли наркотические вещества: Эллей объяснил на суде, что это не наркотики, а обезболивающие, которыми он спасается от больной спины.

Ранее стало известно, что Гулиева только в 2020 году 49 раз штрафовали за нарушение ПДД.