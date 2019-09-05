Пострадавших в наводнении в Иркутской области трудоустроят

На эти цели из Резервного фонда выделено более 30 миллионов. Эту сумму перечислят в бюджет Иркутской области. Контролировать целевое и эффективное использование финансов поручено Роструду. Ведомство представит соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Более 475 млн рублей выделят пострадавшим сельхозпроизводителям в Иркутской области Подробнее

На поиск временной работы для 293 местных жителей перечислят 26,6 миллиона рублей. Деньги выделят на сотрудников организаций, расположенных на пострадавших от наводнения территориях. Еще свыше 3,3 миллиона рублей пойдет на помощь в самозанятости 20 соотечественникам. Однако здесь стоит условие — работать они должны будут не менее чем 12 месяцев.

В Иркутской области летом прошли две волны паводка. Ливни затопили около 11 тысяч домов. Погибли 25 человек.