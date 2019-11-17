  • Пострадавших в колледже Благовещенска оставили в реанимации

    17 ноября 2019, 09:35

    Дарья Бунякова

    Во время стрельбы в благовещенском строительном колледже три человека получили ранения. Сейчас они продолжают находится под наблюдением врачей, двое их них в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Амурской области.
    Пострадавших в колледже Благовещенска оставили в реанимации

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    «По пострадавшим без изменений», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Ранее с ранениями в детскую областную клиническую больницу поступили два 17-летних пациента.

    Одного доставили в состоянии средней тяжести и определили в отделение, а второй в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Туда же отправили раненного 20-летнего молодого человека, которому провели операцию.

    Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков заявил, что прооперированный назрлится в стабильно тяжелом состоянии.

    «Решено оставить его в реанимации, он выведен из медикаментозного сна, переведен на самостоятельное дыхание», — заявил врач.

    Студент строительного колледжа устроил стрельбу в образовательном учреждении 14 ноября. Погиб его ровесник — Алексей Голубничий, еще трое молодых людей получили травмы. Сам стрелок покончил с собой после перестрелки с сотрудниками полиции.

    После случившегося следователи завели уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Кроме того, заведено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Был арестован на два месяца генеральный директор ЧОПа «Сириус-А», которое охраняло колледж, Сергей Андрющенко. Также правоохранители задержали охранника от этой организации Олега Ермолаева. Ему изберут меру пресечения 19 ноября.