Пострадавших в колледже Благовещенска оставили в реанимации

Во время стрельбы в благовещенском строительном колледже три человека получили ранения. Сейчас они продолжают находится под наблюдением врачей, двое их них в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Амурской области.

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«По пострадавшим без изменений», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее с ранениями в детскую областную клиническую больницу поступили два 17-летних пациента.

Одного доставили в состоянии средней тяжести и определили в отделение, а второй в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Туда же отправили раненного 20-летнего молодого человека, которому провели операцию.

Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков заявил, что прооперированный назрлится в стабильно тяжелом состоянии.

«Решено оставить его в реанимации, он выведен из медикаментозного сна, переведен на самостоятельное дыхание», — заявил врач.

Студент строительного колледжа устроил стрельбу в образовательном учреждении 14 ноября. Погиб его ровесник — Алексей Голубничий, еще трое молодых людей получили травмы. Сам стрелок покончил с собой после перестрелки с сотрудниками полиции.

После случившегося следователи завели уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Кроме того, заведено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Был арестован на два месяца генеральный директор ЧОПа «Сириус-А», которое охраняло колледж, Сергей Андрющенко. Также правоохранители задержали охранника от этой организации Олега Ермолаева. Ему изберут меру пресечения 19 ноября.