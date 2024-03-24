Общество 24 марта 2024, 11:12 Пострадавших при теракте в Crocus City Hall бесплатно примут в санаториях Сочи Копайгородский: санатории Сочи бесплатно примут пострадавших в теракте Unsplash

Читать 360tv в

Санатории в Сочи бесплатно примут на лечение всех пострадавших при террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«В Сочи здравницы готовы принять пострадавших, а также их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им прийти в себя после пережитого и восстановить здоровье», — написал глава городской администрации.

Реклама

Копайгородский отметил, что в воскресенье на улицах и государственных зданиях Сочи приспустили государственные флаги.

«Все массовые и развлекательные мероприятия отменили согласно решению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева», — добавил мэр Сочи.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, 133 человека погибли и 152 пострадали. Ранее стало известно, что компания РЖД обеспечит бесплатный проезд для родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Москву и обратно.