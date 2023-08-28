Общество 28 августа 2023, 16:14 Пострадавших при обстреле журналистов наградили орденами в Запорожской области Журналистов Польшакова и Шикова наградили орденами в Запорожской области Балицкий Евгений / Telegram

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Российских военных корреспондентов Романа Польшакова и Дмитрия Шикова наградили орденами «За заслуги перед Запорожской областью». Об этом сообщила газета «Известия», где трудятся журналисты.

Кроме того, орден получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

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Награды военным журналистам лично вручил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Российские журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами украинских военных в Запорожской области в июле. В результате атаки погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев, а Михальчевский, Шиков и Польшаков получили ранения.

Следственный комитет в связи с ЧП завел уголовное дело. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко называла обстрел журналистов проявлением очередного злодеяния со стороны украинских боевиков. Ответственность за произошедшее она возложила на США.