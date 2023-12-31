Важное 31 декабря 2023, 13:26 Пострадавших при обстреле Белгорода доставят в Москву на самолете МЧС Спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород

Читать 360tv в

Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воздушное судно уже вылетело в столицу. Врачи отряда «Центроспас», специалисты Минздрава и психологи МЧС сопровождают пострадавших и оказывают им помощь во время полета.

Реклама

Спецборт ведомства оснащен современным оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, специальными медицинскими модулями и кардиомониторами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 31 декабря сообщил, что число жертв обстрела увеличилось до 24. Врачи оказывают помощь 108 раненым. Разрушения зафиксировали в 453 квартирах, 37 многоэтажных домах, семи социальных объектах и трех частных домовладениях.