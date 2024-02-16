Общество 16 февраля 2024, 08:58 Пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву Поезд с 4 ранеными при обстреле жителями Белгорода приехал в Москву РИА «Новости»

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На Восточный вокзал в Москве прибыл поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле жителями Белгорода. Их отправили на лечение в столичные клиники, сообщило РИА «Новости».

Журналисты встретили поезд с пациентами на пассажирском терминале железнодорожной станции Черкизово. На платформу подъехали медики медицины катастроф и сотрудники транспортной полиции. Раненых доставят в федеральные медучреждения.

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В Москву перевезли двух взрослых и двух детей, раненых при атаке на Белгород реактивными снарядами. В общей сложности при обстреле пострадали 19 человек, из них 10 остались на стационарном лечении. Погибли семь мирных жителей.

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Обломки упали на стадион, частный сектор и торговый центр. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал прекратить атаки на гражданские объекты.