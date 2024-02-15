Общество 15 февраля 2024, 17:59 Пострадавших при обстреле Белгорода детей перевезут в Москву Четырех пострадавших при обстреле Белгорода привезут на лечение в Москву РИА «Новости»

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Четырех пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских военных, в том числе двух детей, доставят на лечение в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По результатам телемедицинских консультаций четырех пострадавших при обстреле торгового центра в Белгороде направят на лечение в Москву, в федеральные медицинские организации Минздрава России», — сказал он.

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Кузнецов подчеркнул, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.

«Шесть человек в результате обстрела погибли, среди них ребенок. Ранения получили 20 человек, 16 из них отвезли в больницы, где им оказывают помощь», — добавил помощник главы ведомства.

Днем 15 февраля Белгород вновь оказался под ударом украинских боевиков. ВСУ нанесли удар по городу из РСЗО Vampire, снаряды попали в здание торгового центра.

Журналистка Маргарита Симоньян после атаки Украины заявила, что военным нужно отодвинуть государственную границу вглубь соседней страны.