Пострадавших при нападении рыбаков из КНДР российских пограничников госпитализировали

«Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы», — приводит агентство слова своего собеседника.

У пограничников наблюдается стабильное состояние, уточняет «Газета.ru».

Происшествие в Японском море случилось во вторник, 17 сентября. Пограничники РФ заметили в районе банки Кито-Ямато (российские воды) две шхуны КНДР, а также 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом.

Одну шхуну задержали сразу, а экипаж второй оказал вооруженное сопротивление, в ходе которого ранения получили четверо российских военных. В итоге вторую шхуну также задержали.

Вместе с судами был задержаны 161 браконьер из КНДР. Они будут допрошены в порту Находки.

После инцидента МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хепа. В ведомстве ему сообщили, что корейская сторона должна принять все необходимые меры, чтобы исключить повторение подобной истории в будущем.