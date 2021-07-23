Пострадавших под камнепадом туристов эвакуировали в КБР

Спасатели на вертолете эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

«Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы „Хелей Экшен“. С его помощью двух пострадавших спустили на территорию альплагеря „Чегем“, их отправят в Нальчик наземным транспортом», — сообщили в МЧС РИА «Новости».

Еще одного пострадавшего туриста отправят в Нальчик. В аэропорту его встретит дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит его в больницу.

Группа из восьми туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии. Им на помощь вышли около 20 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда «Лидер».