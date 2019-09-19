Пострадавших от терактов и природных стихий могут освободить от НДФЛ

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Автор поправок в Налоговый кодекс России — правительство. Госдума приняла проект об освобождении от НДФЛ в первом чтении.

Пострадавшие получают благотворительную помощь и помощь от государства, а еще средства от предприятий и жилищные сертификаты. Все эти финансы оформляются как доход. С него налоговые органы требуют взыскания налогов.

«Чтобы устранить это противоречие, предлагается такая поправка в закон», — рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налога Евгений Федоров.

По его словам, такая идея носит скорее технический характер.

Закон будет иметь и обратную силу. Так, налоговые льготы коснутся пострадавших от различных природных бедствий с начала 2019 года. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.