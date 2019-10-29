Пострадавших от смертельной гаффской болезни вернули в Тобольск

«В Тобольске у выписанных возьмут анализы еще раз и тогда, возможно, отпустят домой — больничные листы пока не закрыты. Через две недели опять будут брать анализы», — отметил пострадавший.

Областной департамент здравоохранения отметил, что врачи не подтвердили диагноз у одного из выписанных. «У двоих было отравление средней степени тяжести, на сегодня мы можем говорить о полном выздоровлении», — заявили в пресс-службе департамента.

Число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11 Подробнее

По информации сайта, еще два человека с гаффской болезнью находятся в сознании и лежат на искусственной вентиляции легких в реанимации. Одному из пациентов подключили аппарат искусственной почки. Другому могут диагностировать пневмонию.

Источник также добавил, что родственники настаивали, чтобы больных отправили в Федеральный центр токсикологии. Тем не менее, информация пока не подтверждена официально.

Департамент здравоохранения сообщил, что у обоих пациентов наблюдается стабильно тяжелое состояние, при этом видна небольшая положительная динамика.

Ранее стало известно, что число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11 человек. Врачи пока не понимают причины загадочной болезни в деревне Ачиры Тюменской области.