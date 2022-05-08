Пострадавших от пожаров освободили от пошлины на восстановление водительских прав

Часть российских регионов находится в зоне сильных лесных пожаров. Огонь нанес ущерб десяткам жилых домов. Сотрудники региональных отделений ГИБДД не будут брать с погорельцев государственную пошлину за восстановление водительских прав. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Также под нужды погорельцев скорректировали график работы отделений в выходные и праздничные дни.

«Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины», — сообщили представители ведомства.

Работу ГАИ в пострадавших от пожаров регионах перевели в усиленный режим для оказания помощи погорельцам. Представители ГИБДД также отметили, что сотрудники областных отделений будут оперативно вносить корректировки в государственный реестр транспортных средств и выдавать все необходимые выписки.

Размер государственной пошлины за восстановление водительских прав — две тысячи рублей. Однако при оформлении услуги стоимость снижается до 1400 рублей.