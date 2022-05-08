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    08 мая 2022, 18:22

    Пострадавших от пожаров освободили от пошлины на восстановление водительских прав

    ГИБДД освободила погорельцев от пошлины за восстановление водительских прав

    Анна Усачева

    Часть российских регионов находится в зоне сильных лесных пожаров. Огонь нанес ущерб десяткам жилых домов. Сотрудники региональных отделений ГИБДД не будут брать с погорельцев государственную пошлину за восстановление водительских прав. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

    Пострадавших от пожаров освободили от пошлины на восстановление водительских прав

    Также под нужды погорельцев скорректировали график работы отделений в выходные и праздничные дни.

    «Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины», — сообщили представители ведомства.

    Работу ГАИ в пострадавших от пожаров регионах перевели в усиленный режим для оказания помощи погорельцам. Представители ГИБДД также отметили, что сотрудники областных отделений будут оперативно вносить корректировки в государственный реестр транспортных средств и выдавать все необходимые выписки.

    Размер государственной пошлины за восстановление водительских прав — две тысячи рублей. Однако при оформлении услуги стоимость снижается до 1400 рублей.