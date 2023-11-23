Общество 23 ноября 2023, 15:51 Пострадавших от нападения медведя вахтовиков выписали из больницы в Якутии

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Вахтовики, которые пострадали от нападения медведя в Якутии, идут на поправку. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу компании «РусГазБурение», где работали пострадавшие.

Напомним, 10 ноября медведь забрел в городок вахтовиков в Нерюнгринском районе и напал на двух мужчин. Они получили серьезные травмы, с которыми их экстренно доставили в Москву.

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Оба уже чувствуют себя значительно лучше, их выписали. По мнению врачей, мужчины вскоре полностью восстановятся.

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