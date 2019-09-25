Пострадавших от ЧС россиян освободили от НДФЛ

Пострадавших от терактов, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств россиян освободили от подоходного налога. Его можно будет не платить со всех видов доходов.

Проект закона о налоговых льготах для указанных категорий жителей страны приняли в третьем чтении депутаты Госдумы, сообщило РИА «Новости». Нововведения коснутся правоотношений, возникших с 1 января 2019 года.

Сейчас НДФЛ не платят с доходов в натуральной форме, если в интересах пострадавших от терактов, стихийных бедствий или других ЧС на территории России им оказывают услуги по обучению или содержанию в образовательных организациях. Касается это медицинских и санаторно-курортных услуг.

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Закон предусматривает, что НДФЛ не придется платить и тем россиянам, которые предоставляют пострадавшим в ЧС в аренду жилые помещения. При условии, что плата за это осуществляется за счет государства. Льгота ограничена суммами, полученными пострадавшими для съема жилья.

По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова, закон исключит возникновение противоречивых ситуаций. Речь идет о предоставлении помощи пострадавшим из бюджета и одновременном налоге в 13%, которым облагались выделенные средства.