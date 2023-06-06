Общество 06 июня 2023, 18:32 Пострадавшие в результате прорыва Каховской ГЭС получат финансовую помощь Сальдо пообещал финпомощь всем пострадавшим от прорыва на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об указе, который подготовили в регионе для оказания финансовой поддержки пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я подготовил указ, по которому всем, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку», — сказал он.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о планах созвать заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ЧП, отметили «Известия».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация в срочном порядке направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы.

МЧС России отправило дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.В зоне подтопления уже работают три оперативные группы.

Каховская ГЭС получила серьезные повреждения после обстрелов, которые произошли прошлой ночью. Расположенная рядом со станцией Новая Каховка оказалась подтоплена.