Пострадавшие в ДТП в Забайкалье начали получать компенсации

Страховая группа «СОГАЗ» начала выплачивать денежные компенсации пострадавшим в результате аварии с участием автобуса в Забайкальском крае. Деньги получили уже десять человек.

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«По состоянию на четверг, 5 декабря, выплату получили 10 пострадавших. Также получено 15 заявлений от пострадавших, которые находятся в лечебных учреждениях Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, у них также соберут заявления», — сообщила пресс-служба компании.

Также проводится работа с семьями погибших. Они должны получить страховые выплаты на сумму в размере более двух миллионов рублей.

Автобус в Забайкалье, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате ЧП 19 человек погибли, один из них — водитель. Еще 20 человек пострадали. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одной женщины врачи оценивают как крайне тяжелом. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом написало РИА «Новости».

По факту дорожно-транспортного происшествия открыты уголовные дела. Бизнесмена Ивана Стрельникова, который организовал рейс этого автобуса, задержали. Его подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок.