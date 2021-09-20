Пострадавшие при стрельбе в пермском вузе получат помощь от властей

Власти Перми окажут необходимую помощь пострадавшим в результате стрельбы в университете. Как сообщил Следственный комитет, во время происшествия погибли восемь человек. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнули в пресс-службе губернатора Дмитрия Махонина.

Сообщения о стрельбе в пермском вузе поступили в понедельник, около 11:00. Одна из студенток рассказала, что видела раненого человека, когда шла из одного корпуса в другой. В вузе пояснили, что нападавший мог быть вооружен травматическим оружием.