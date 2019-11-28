Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска пошли на поправку

Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь двум пациентам, пострадавшим во время стрельбы в строительном колледже в Благовещенске. У обоих молодых людей уже наблюдается положительная динамика. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

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«В Амурской областной детской клинической больнице находится один пациент, 17 лет, его состояние врачи уже оценивают как удовлетворительное. Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей», — приводит сообщение РИА «Новости».

В Минздраве добавили, что второму пострадавшему делали операцию и реабилитационный период после этого у него «соответствует характеру полученной травмы». Сейчас оба студента находятся под наблюдением врачей.

Молодые люди оказались в больнице 14 ноября после того, как один из студентов колледжа пришел в учебное заведение с ружьем. Он открыл огонь по людям, а затем покончил с собой. В итоге погиб один человек и трое получили ранения. Позже одного из пострадавших выписали из больницы.

Следователи завели уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений и халатности. Были арестованы Олег Ермолов, работавший в ЧОП охранником, и генеральный директор охранного предприятия Сергей Андрющенко.