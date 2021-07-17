Пострадавшие при стрельбе в Абхазии российские туристы столкнулись с угрозами в Сети

Раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда российские туристы признались, что в Сети в их адрес начали поступать угрозы. Об этом сообщил РБК.

«Нам пишут: „Вам надо было голову прострелить“, „Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы“», — рассказал один из пострадавших Тимур Салимгариев.

Кроме этого, по словам мужчины, недоброжелатели обвиняют его и еще одного потерпевшего в том, что они сами спровоцировали нападавшего. Но, несмотря на это, некоторые выразили пострадавшим поддержку, а многие жители Абхазии извинились за произошедшее. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание и поручил тогда принять все меры для привлечения преступника к ответственности.

В середине июня суд в Сухуми арестовал на два месяца Дмитрия Пилию, устроившего стрельбу на территории пансионата «Самшитовая роща», в результате которой пострадали два российских туриста. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и вывезли в Россию. Злоумышленник также получил ранение от пуль, которые в него попали рикошетом. Ранее он уже привлекался к ответственности.