Пострадавшие при пожаре в Королеве получат экстренную матпомощь
«Всем пострадавшим территориальным управлением соцразвития будет оказана экстренная материальная помощь. Одиноко проживающим — в размере 50 тысяч рублей, а каждому члену семьи, если это семья, — 30 тысяч рублей. Ориентировочно пострадавших 52 человека», — сообщила Фаевская.
По ее словам, для получения компенсаций нужно написать заявление в территориальное управления соцразвития или в МФЦ. Поскольку речь идет об экстренной помощи, заявителю не понадобятся паспорт или другие документы, если они были потеряны в ходе пожара. Прием заявлений начнется 25 ноября с 08:00 утра до 20:00.
Сейчас пострадавшие размещены во временном центре в МЦ «Родник». С ними работают представители управления соцразвития. Благотворительный фонд предоставил пострадавшим предметы первой необходимости и теплые вещи.
«[Пострадавшие] обеспечены горячим питанием, материальная помощь им, конечно, тоже будет выплачена. Далее, я надеюсь, мы со всеми будем работать индивидуально», — сказала Фаевская.
Пожар в многоквартирном доме на улице Первомайская в Королеве произошел вечером 23 ноября. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля и несколько квартир. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров. Все жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших людей и компенсировать причиненный материальный ущерб.