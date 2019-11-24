Пострадавшие при пожаре в Королеве получат экстренную матпомощь

Всем пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме в Королеве по поручению губернатора будет оказана экстренная материальная помощь. Об этом «360» рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Всем пострадавшим территориальным управлением соцразвития будет оказана экстренная материальная помощь. Одиноко проживающим — в размере 50 тысяч рублей, а каждому члену семьи, если это семья, — 30 тысяч рублей. Ориентировочно пострадавших 52 человека», — сообщила Фаевская.

По ее словам, для получения компенсаций нужно написать заявление в территориальное управления соцразвития или в МФЦ. Поскольку речь идет об экстренной помощи, заявителю не понадобятся паспорт или другие документы, если они были потеряны в ходе пожара. Прием заявлений начнется 25 ноября с 08:00 утра до 20:00.

Сейчас пострадавшие размещены во временном центре в МЦ «Родник». С ними работают представители управления соцразвития. Благотворительный фонд предоставил пострадавшим предметы первой необходимости и теплые вещи.

«[Пострадавшие] обеспечены горячим питанием, материальная помощь им, конечно, тоже будет выплачена. Далее, я надеюсь, мы со всеми будем работать индивидуально», — сказала Фаевская.

Пожар в многоквартирном доме на улице Первомайская в Королеве произошел вечером 23 ноября. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля и несколько квартир. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров. Все жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших людей и компенсировать причиненный материальный ущерб.