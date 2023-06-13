Общество 13 июня 2023, 11:51 Пострадавшие из-за разрушения ГЭС жители Херсонской области начали получать компенсации Власти Херсонской области заявили о начале выплат жителям, пострадавшим от разрушения ГЭС РИА «Новости»

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Жителям Херсонской области, пострадавшим из-за разрушения Каховской ГЭС, начали выплачивать первоочередные компенсации в размере 10 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Принято уже более 500 заявлений людей — как на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах», — написал он.

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По словам Алексеенко, для оформления первоочередной выплаты нужно только заявление от человека, который находился в зоне ЧС. Компенсацию за частичную или полную утрату имущества, которая составляет 50 или 100 тысяч рублей, назначат по решению местной комиссии. Сделают это в ближайшее время.

Чиновник также рассказал об экологической обстановке на месте. Так, пробы показали опасное загрязнение воды по всем показателям в Голой Пристани. Сейчас сети, колодцы и скважины обрабатывают сотрудники МЧС с водоканала. Жителям подвозят бутилированную воду.

Районы Херсонской области подтопило из-за повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции. Более 23 тысяч домов оказались затоплены, сейчас вода ушла из 1761 жилого дома и 17 социально значимых объектов. В результате ЧП погибли девять человек.