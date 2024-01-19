19 января 2024, 11:23
Пострадавшие из-за обстрелов ВСУ предприятия Шебекина получат компенсации
Гладков: предприятиям Шебекина выплатят 580 миллионов рублей
Восемь предприятий Шебекинского округа, которые пострадали в результате украинских обстрелов, получат 580 миллионов рублей для восстановления инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Это деньги, которые совместно из федерального и регионального бюджетов направлены на восстановление», — пояснил губернатор.
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В конце 2023 года пять белгородских компаний получили 800 миллионов рублей на аналогичные цели. Гладков пояснил, что власти продолжат поддерживать предприятия.
Капитальные затраты на восстановление бизнеса в регионе составили более 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,2 миллиарда выделил Минпромторг России, оставшиеся средства — из бюджета Белгородской области.
В регионе от украинских атак пострадало свыше 400 предприятий. Большая часть из них находится в Шебекино. Ранее ВСУ обстреляли промзону в Шебекино.
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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