Общество 19 января 2024, 11:23 Пострадавшие из-за обстрелов ВСУ предприятия Шебекина получат компенсации Гладков: предприятиям Шебекина выплатят 580 миллионов рублей РИА «Новости»

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Восемь предприятий Шебекинского округа, которые пострадали в результате украинских обстрелов, получат 580 миллионов рублей для восстановления инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Это деньги, которые совместно из федерального и регионального бюджетов направлены на восстановление», — пояснил губернатор.

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В конце 2023 года пять белгородских компаний получили 800 миллионов рублей на аналогичные цели. Гладков пояснил, что власти продолжат поддерживать предприятия.

Капитальные затраты на восстановление бизнеса в регионе составили более 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,2 миллиарда выделил Минпромторг России, оставшиеся средства — из бюджета Белгородской области.

В регионе от украинских атак пострадало свыше 400 предприятий. Большая часть из них находится в Шебекино. Ранее ВСУ обстреляли промзону в Шебекино.