Пострадавшего в Нью-Йорке при нападении Рушди сняли с аппарата ИВЛ

Врачи сняли британского писателя Салмана Рудши, на которого было совершено нападение в США, с аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь он может разговаривать, заявил агент Эндрю Уайли. Его слова передало AFР.

До этого Уайли говорил, что у писателя повреждена печень. Скорее всего, он может лишиться одного глаза. Инцидент произошел 12 августа в Нью-Йорке, когда Рушди готовился к выступлению.

Автор «Сатанинских стихов» получил два ножевых ранения — в шею и живот. Полиция задержала 24-летнего нападавшего Хади Матара. Западные СМИ утверждают, что он симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Скандальное произведение Рушди настроило многомиллионный исламский мир против него. Из-за «Сатанинских стихов» он впал в немилость аятоллы Хомейни. В Израиле полагают, что покушение на писателя стало следствием подстрекательства со стороны Ирана.