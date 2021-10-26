Пострадавшего при взрыве в Набережных Челнах подростка эвакуируют в Казань

Подростка, пострадавшего при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах, эвакуируют в больницу в Казани. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, сейчас в больницах находятся три человека, двое из них — в тяжелом состоянии. Один из них — 17-летний подросток, сообщил ТАСС.

Для юноши будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России, уточнил помощник главы Минздрава. Еще один тяжелый пациент — мужчина 1951 года рождения. Он остается в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Помощь врачей получает и ребенок 2010 года рождения. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент лечится амбулаторно.

Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах вечером 25 октября. В результате погибла 22-летняя девушка. Разрушенными оказались шесть квартир, в которых проживали 14 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.