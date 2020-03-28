Пострадавшего при взрыве в Магнитогорске ребенка перевезут на лечение в Челябинск

Ребенка, серьезно пострадавшего при взрыве в Магнитогорске, переведут в ожоговый центр в Челябинске. Его не могли перевезти раньше из-за крайне тяжелого состояния.

«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина (его достали живым из-под завалов после взрыва в другом доме Магнитогорска — прим. ред.) произошло и с этим ребенком», — цитирует Ura.ru первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт.

По ее словам, мальчика переведут в ожоговый центр в скором времени.

Взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта. После хлопка начался пожар, огнем охватило квартиры на трех этажах. Погибли женщина и подросток. Маленького ребенка из огня вытащила соседка.

После взрыва медицинская помощь понадобилась 17 людям. Двое были госпитализированы, в том числе этот мальчик. Как отмечали медики, он пострадал серьезнее всех, ведь находился как раз в той квартире, где произошел взрыв. В течение суток он находился в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям. В Магнитогорске задержали мужчину, который принес в квартиру газовый баллон для ремонта.