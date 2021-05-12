Пострадавшего при стрельбе в казанской школе ребенка выписали из больницы

Одного из учеников, пострадавших при стрельбе в казанской школе №175, выписали домой из Детской республиканской клинической больницы. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

По данным ведомства, мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами на лице. После выписки он будет находиться под наблюдением врачей уже по месту жительства.

Сейчас в ДРКБ остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное. Еще пять пострадавших школьников и четверо взрослых сегодня были доставлены на лечение в Москву.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе прошли сегодня в Казани. В Татарстане объявлен день траура.

Стрелка, который совершил атаку на гимназию, арестовали на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Меру пресечения молодому человеку 12 мая избрал Советский районный суд.