Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом женщина рассказала, как ее «собирали по частям»

Пострадавшая по вине блогера Эдварда Била Мария Артемова начинает приходить в себя спустя полтора месяца после аварии. В больницу ее доставили с переломами обеих ног, сотрясением головного мозга и внутренним кровотечением.

Она перенесла несколько операций, а теперь даже пытается шутить, говоря о своем состоянии.

«Самочувствие лучше, чем в коме. Но работы еще много предстоит», — поделилась она в беседе с kp.ru.

По ее словам, точных прогнозов врачи ей пока не дают. Многое будет зависеть от процесса реабилитации и нее самой. Нейрохирурги полагают, что она сможет ходить, потому что у обеих ног сохранилась чувствительность. Ежедневно ей приходится разрабатывать конечности с инструктором. Занятия длятся по несколько часов.

Речь о том, чтобы пойти в ближайшее время, даже не идет, отметила Мария. По ее словам, самостоятельно она не сможет ходить в ближайшие шесть месяцев, а может быть, и дольше. Временно ей нужно будет пользоваться инвалидной коляской. Вся нагрузка будет приходится на руки, поэтому их тоже нужно тренировать.

«Сама я сейчас почти ничего не могу. Помогает сиделка. Меня собирают по частям, как конструктор Lego», — призналась Артамонова.

Медики пока не могут сказать, когда ей можно будет выписаться домой. По ее словам, она очень сильно скучает по детям, хотя и не хочет показываться перед ними в беспомощном виде.

ДТП, в котором пострадала Артемова, произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Блогер Эдвард Бил на огромной скорости вылетел на встречку, где его Audi столкнулся сразу с четырьмя машинами.

Билу предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до двух лет лишения свободы.