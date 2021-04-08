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    08 апреля 2021, 14:12

    Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом занималась фондом для инвалидов вместе с мамой Мэри Бушуевой

    Анастасия Калинина

    Легенда грузинской диаспоры в России Мэри Бушуева (Каландия), ушедшая из жизни в декабре прошло года, была мамой пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом Марии Артемовой. Об этом корреспонденту «360» рассказал ее супруг Константин.

    Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом занималась фондом для инвалидов вместе с мамой Мэри Бушуевой

    По словам Константина, Мэри Бушуева вместе со своей дочерью Марией Артемовой занимались фондом для инвалидов. Бушуева известна также как чемпион и участник многочисленных марафонов среди инвалидов. В ее коллекции около 80 медалей.

    Спортсменка была известна далеко за пределами Грузии, ее уважали и любили. Все, кто ее знал, отмечали дружелюбие женщины и открытость, а также готовность всегда прийти на помощь нуждающемуся, сообщил сайт Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Бушуева умерла в возрасте 73 лет.

    Ее дочь Мария Артемова в начале апреля сильно пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом, которая произошла в центре Москвы. Мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ее автомобиль. Женщина недавно вышла из комы, из реанимации ее перевезли в палату интенсивной терапии.