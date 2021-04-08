Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом занималась фондом для инвалидов вместе с мамой Мэри Бушуевой

Легенда грузинской диаспоры в России Мэри Бушуева (Каландия), ушедшая из жизни в декабре прошло года, была мамой пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом Марии Артемовой. Об этом корреспонденту «360» рассказал ее супруг Константин.

По словам Константина, Мэри Бушуева вместе со своей дочерью Марией Артемовой занимались фондом для инвалидов. Бушуева известна также как чемпион и участник многочисленных марафонов среди инвалидов. В ее коллекции около 80 медалей.

Спортсменка была известна далеко за пределами Грузии, ее уважали и любили. Все, кто ее знал, отмечали дружелюбие женщины и открытость, а также готовность всегда прийти на помощь нуждающемуся, сообщил сайт Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Бушуева умерла в возрасте 73 лет.

Ее дочь Мария Артемова в начале апреля сильно пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом, которая произошла в центре Москвы. Мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ее автомобиль. Женщина недавно вышла из комы, из реанимации ее перевезли в палату интенсивной терапии.