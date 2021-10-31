Пострадавшая туристка назвала возможную причину массового отравления россиян в Хургаде

Причиной отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода. Об этом заявила одна из пострадавших.

По словам женщины, 28 октября она вместе с мужем и ребенком заселилась в отель AMC Royal Hotel и уже на третий день почувствовала себя плохо, сообщило издание «Бизнес Онлайн».

Туристка уточнила, что у нее поднялась температура, появились тошнота, рвота и диарея. Когда ее с ребенком доставили в больницу, оказалось, что там много постояльцев из их отеля.

Женщина предположила, что причиной стало отравление водопроводной водой, которой они умывались и полоскали рот. По словам россиянки, в отеле царит полнейшая антисанитария, а среди пострадавших много детей с температурой под 40 и такими же симптомами, какие были у нее.

По данным Федерации туристических палат, расследование массового отравления туристов начала вести местная прокуратура. Отелю могут грозить не только штрафы, но закрытие с отзывом лицензии.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев ранее сообщил, что четырехзвездный отель, где произошло ЧП, закрыли на двое суток. Всех постояльцев, которые не попали в больницу, начали расселять в другие гостиницы.