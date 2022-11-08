Пострадавшая при стрельбе в Ижевске женщина скончалась | 360°

Общество 08 ноября 2022, 15:16 Пострадавшая при стрельбе в Ижевске женщина скончалась Минздрав Удмуртии: пострадавшая при стрельбе в ижевской школе скончалась в Москве РИА «Новости»

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Женщина, которая получила ранение при стрельбе в школе Ижевска, умерла в московской больнице. Об этом сообщил Минздрав Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о 67-летней пострадавшей. Спецбортом МЧС ее доставили в федеральный центр НИИ имени Вишневского, она находилась в тяжелом состоянии.

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«Доктора все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — отметили в публикации.

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Власти республики окажут ее родным всю необходимую помощь.

Число жертв стрельбы увеличилось до 18 человек, среди погибших — 11 школьников. Минздрав добавил, что на лечении в больницах остаются еще четверо детей.

В школе № 88 Ижевска 26 сентября Артем Казанцев открыл огонь по людям, а потом покончил с собой. Находившихся в учебном заведении эвакуировали. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат СК.