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    06 июля 2020, 17:27

    Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» женщина умерла спустя 11 лет

    Мария Шагиахметова

    Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошадь» Ирина Пекарская умерла в больнице в Березниках. Там она провела последние три месяца жизни. О смерти девушки рассказала ее мать в эфире радио «КП-Перьмь».
    Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» женщина умерла спустя 11 лет

    Последние несколько недель родных не пускали к девушке из-за коронавируса. Точную причину смерти медики тоже не назвали.

    «Отмучилась моя девочка, 11 лет пролежала», — сказала изданию мать Галина Пекарская.

    В клуб девушка пришла вместе со своим знакомым Сергеем Колпаковым. Перед началом пожара спутник девушки вышел покурить, а Пекарская осталась внутри и отравилась угарным газом. Ядовитые вещества настолько повредили мозг девушки, что она стала тяжелым инвалидом.

    Точны диагноз — токсическая и постгипоксическая энцефалопатия. У нее осталось двое детей, которые сейчас учатся в школе.

    Пожар в «Хромой лошади» произошел 5 декабря 2009 года. В нем погибло 156 человек, многие пострадали, получили опасные для жизни травмы или стали инвалидами до конца жизни. Причиной возгорания стал фейерверк. Искры от него попали на потолок, который мгновенно вспыхнул.