Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» женщина умерла спустя 11 лет

Последние несколько недель родных не пускали к девушке из-за коронавируса. Точную причину смерти медики тоже не назвали.

«Отмучилась моя девочка, 11 лет пролежала», — сказала изданию мать Галина Пекарская.

В клуб девушка пришла вместе со своим знакомым Сергеем Колпаковым. Перед началом пожара спутник девушки вышел покурить, а Пекарская осталась внутри и отравилась угарным газом. Ядовитые вещества настолько повредили мозг девушки, что она стала тяжелым инвалидом.

Точны диагноз — токсическая и постгипоксическая энцефалопатия. У нее осталось двое детей, которые сейчас учатся в школе.

Пожар в «Хромой лошади» произошел 5 декабря 2009 года. В нем погибло 156 человек, многие пострадали, получили опасные для жизни травмы или стали инвалидами до конца жизни. Причиной возгорания стал фейерверк. Искры от него попали на потолок, который мгновенно вспыхнул.