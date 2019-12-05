Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» остается в больнице спустя 10 лет

Ирина Пекарская — одна из наиболее тяжелых больных, оставшихся в живых после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Ее мама рассказала «360», что женщина находится в больнице в стабильно плохом состоянии. Семье никто материально не помогает.

Она десять лет уже страдает. Все хуже и хуже Галина Пекарская мать Ирины.

По словам женщины, гражданский муж Пекарской Сергей Колпаков давно не помогает семье, не платит алиментов на двух сыновей. Сейчас у Колпакова есть новая семья.

Мальчики Ирины учатся в четвертом и шестом классах, живут с бабушкой в Березниках. Пенсионерка призналась, что ей не хватает денег на воспитание внуков, но никто семье не помогает.

«Никто не помогает. Хоть бы кто-то один рубль дал», — посетовала женщина.

Однако она отметила, что раньше мама погибшей подруги Ирины оказывала ей материальную помощь. «Потому что у нее никого не осталось», — объяснила Галина Васильевна.

Пенсионерка винит в случившемся с ее дочерью в «Хромой лошади» совладельца клуба Анатолия Зака, пиротехника Сергея Дербенева и гражданского мужа Ирины Колпакова. Он во время начала пожара вышел из «Хромой лошади», поэтому не пострадал.

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Галина Васильевна сожалеет, что в свое время не потребовала помощи у Зака, который уже вышел на свободу после тюремного срока.

«Меня спрашивали, когда Зак освободился: „Вы чем-то недовольны?“ Мне надо было сказать, чтобы он давал по пять тысяч одному и другому до 18 лет. Но я об этом не подумала», — сказала мама Пекарской.

Ирине Пекарской было 22 года, когда она вместе с Сергеем Колпаковым и своей подругой Еленой Конаковой 5 декабря 2009 года пошла в «Хромую лошадь». Девушки находились в клубе во время пожара. Конакова погибла почти сразу, а Ирина выжила, хотя и надышалась угарным газом.

Как написало РИА «Новости», врачи диагностировали у Пекарской токсическое поражение мозга. Ее более года лечили в Германии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Однако восстановиться женщине так и не удалось. Сейчас она получает паллиативную помощь в больнице в родных Березняках (Пермский край). Ирина не может есть и говорить.

Пожар в «Хромой лошади» произошел из-за запуска фейерверка прямо в помещении. В результате трагедии погибли 156 человек.