Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» остается в больнице спустя 10 лет
Она десять лет уже страдает. Все хуже и хужеГалина Пекарскаямать Ирины.
По словам женщины, гражданский муж Пекарской Сергей Колпаков давно не помогает семье, не платит алиментов на двух сыновей. Сейчас у Колпакова есть новая семья.
Мальчики Ирины учатся в четвертом и шестом классах, живут с бабушкой в Березниках. Пенсионерка призналась, что ей не хватает денег на воспитание внуков, но никто семье не помогает.
«Никто не помогает. Хоть бы кто-то один рубль дал», — посетовала женщина.
Однако она отметила, что раньше мама погибшей подруги Ирины оказывала ей материальную помощь. «Потому что у нее никого не осталось», — объяснила Галина Васильевна.
Пенсионерка винит в случившемся с ее дочерью в «Хромой лошади» совладельца клуба Анатолия Зака, пиротехника Сергея Дербенева и гражданского мужа Ирины Колпакова. Он во время начала пожара вышел из «Хромой лошади», поэтому не пострадал.
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Галина Васильевна сожалеет, что в свое время не потребовала помощи у Зака, который уже вышел на свободу после тюремного срока.
«Меня спрашивали, когда Зак освободился: „Вы чем-то недовольны?“ Мне надо было сказать, чтобы он давал по пять тысяч одному и другому до 18 лет. Но я об этом не подумала», — сказала мама Пекарской.
Ирине Пекарской было 22 года, когда она вместе с Сергеем Колпаковым и своей подругой Еленой Конаковой 5 декабря 2009 года пошла в «Хромую лошадь». Девушки находились в клубе во время пожара. Конакова погибла почти сразу, а Ирина выжила, хотя и надышалась угарным газом.
Как написало РИА «Новости», врачи диагностировали у Пекарской токсическое поражение мозга. Ее более года лечили в Германии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Однако восстановиться женщине так и не удалось. Сейчас она получает паллиативную помощь в больнице в родных Березняках (Пермский край). Ирина не может есть и говорить.
Пожар в «Хромой лошади» произошел из-за запуска фейерверка прямо в помещении. В результате трагедии погибли 156 человек.