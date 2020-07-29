Пострадавшая от тирании супруга Маргарита Грачева подтвердила свадьбу. И рассказала о смелом поступке

Пострадавшая из-за ревности мужа Маргарита Грачева рассказала «360», что спокойной отнеслась к хейтерам, которые взбунтовались из-за новости о помолвке девушки.

«Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую. Меня они никак не задевают», — поделилась Маргарита.

Грачева подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж, но отказалась выдавать какие-либо подробности предстоящего события, а также имя жениха.

«Я вообще не комментирую личную жизнь. Да, это правда, я выхожу замуж. Если в дальнейшем мне захочется рассказать больше, я это сделаю», — добавила Грачева.

По ее словам, свадьба назначена на сентябрь. Но точную дату невеста также отказалась разглашать.

«Сейчас я собираюсь впервые в жизни прыгать с парашютом, поэтому мне не совсем удобно говорить», — объяснила Грачева.

Ранее Маргарита объявила в своем аккаунте в Instagram о скорой свадьбе и выразила надежду, что коронавирус не помешает провести праздник. Сразу после публикации поста в соцсети активизировались хейтеры, которые обвинили девушку в желании попиариться. Другая часть пользователей с сожалением отметила, что Грачеву «ничему не научила жизнь». И все же большая часть комментариев положительная — с поздравлениями и похвалой за публичность.

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года. Его приговорили к заключению в колонии строгого режима на 14 лет. Врачам удалось спасти одну руку девушку, на месте второй она установила протез.