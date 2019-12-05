Пострадавшая от тирании мужа Маргарита Грачева оценила закон о домашнем насилии

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев привез свою супругу Маргариту в лес Серпухова. Там он отрубил девушке кисти обеих рук. Муж пострадавшей заранее планировал расправу. Маргарита осталась в живых. Медикам удалось пришить одну кисть, а на место второй поставить бионический протез.

«Защитный ордер — это эффективная мера. Если бы она появилась два года назад, то возможно, помогло бы в моей ситуации», — подчеркнула Грачева.

Согласно проекту закона о профилактике семейно-бытового насилия, появится защитное предписание. Его может выписать сотрудник полиции после того, как установит факт совершения домашнего насилия. Предписание защитит жертву от контакта с агрессором лично, через интернет или по телефону. Насильник также не сможет предпринимать попытки выяснить место нахождения потерпевшей. Предписание действует до 30 дней.

Певица Валерия поддержала законопроект о профилактике домашнего насилия Подробнее

«В будущем, что мне представляется более эффективным, стоит подумать о введении электронных браслетов для домашних тиранов — такая практика есть в ряде европейских стран, где агрессоров, нарушающих запрет, отслеживают по геолокации. Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе», — уточнила Грачева.

Она выступила с предложением, организовать кризисные центры в регионах. Там предоставят помощь и поддержку жертвам домашнего насилия.

«Работа этих учреждений поможет жертвам насилия — причем не только женщинам, но и мужчинам, пенсионерам, которые также сталкиваются с подобными ситуациями. Сейчас такие центры есть в Москве и Санкт-Петербурге, но в глубинке жертвам домашнего насилия обратиться просто некуда. Ты можешь надеяться только на себя», — заявила Грачева.

Ранее российская певица Валерия заявила, что законопроект о профилактике семейного насилия необходим. Так, женщины точно смогут получить защиту. Артистка когда-то сама была жертвой домашнего насилия.