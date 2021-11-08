Пострадавшая от таллия на авиазаводе в Таганроге оценила приговор отравителю

Одна из пострадавших от отравления таллием на авиазаводе в Таганроге в 2017 году по имени Ксения восстанавливала здоровье и приходила в себя полгода. В разговоре с «360» она назвала приговор отравителю Владиславу Шульге справедливым.

«Все то, через что я и каждый из нас прошли, невозможно понять. Мое лечение длилось более полугода. Капельницы, больницы, врачи, анализы. Самое страшное в этом — неизвестность. Ты не понимаешь, что с тобой, не понимаешь — восстановишься вообще или нет. Это было страшно», — поделилась Ксения.

Она добавила, что считает приговор Шульге — восемь лет колонии — справедливым, однако выразила уверенность, что осужденный будет его обжаловать.

«Для меня вообще непонятны сомнения, которые Шульга пытается всячески посеять. <…> У меня сомнений в его виновности и причастности [к отравлению] нет», — сказала собеседница «360».

Ранее суд приговорил Шульгу к восьми годам колонии и 400 тысячам штрафа за то, что во время работы в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева в 2017 году он подсыпал в питьевую воду вещество с ядовитым таллием, чтобы навредить некоторым сотрудникам предприятия. Этой водой отравились 25 человек.