Пострадавшая от подруг дагестанской стримерши рассказала, почему сразу не обратилась в полицию

В МВД по республике сообщили, что установили личности всех участниц конфликта — их доставили в отделение для разбирательств. Потерпевшая рассказала, что Фатима Абрамова сперва угрожала ей в переписке, а затем опубликовала в Stories ее снимок. Блогерша попросила людей, которые знают, где живет эта девушка, сообщить ей ее личные данные.

«Дальше они заходят на эту квартиру. Она (одна из нападавших — прим. ред.) бросается на меня, кидает со всей силы на пол и начинает ногами бить сначала, по лицу, по голове, по всему телу. Далее заносит меня в угол и начинает душить. Я пытаюсь как-то ногами [отбиваться], но не получается. Она мои руки держит, слишком уж сильная», — рассказала правоохранителям пострадавшая.

О случившемся стало известно 1 декабря, однако, по некоторым данным, избиение произошло еще летом. Пострадавшая отметила, что не обращалась в полицию, потому что боялась. Она не стала писать заявление из-за страха, что о случившемся узнают ее родители. Однако когда конфликт получил широкую огласку, она все-таки его подала.

Блогерша рассказала, то девушки под никами Миледи и Сельская начали оскорблять ее и обсуждать — об этом Фатиме сообщили ее подписчики.