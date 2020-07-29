Пострадавшая из-за ревности Маргарита Грачева снова выйдет замуж. Хейтеры взбунтовались

Маргарита Грачева, которая лишилась руки из-за ревности мужа, собралась замуж. Желание девушки найти свое счастье некоторые восприняли как очередной способ пиара.

О грядущих изменениях Грачева рассказала подписчикам на своей странице в Instagram в рамках своеобразного марафона «правда — неправда».

«В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», — написала Маргарита. Имя будущего супруга девушка раскрывать не стала.

После такой откровенности в аккаунте девушки активизировались хейтеры, оставив неприятные комментарии к записи.

Источник фото: Instagram

«Не наигралась еще? Ничему жизнь некоторых женщин не учит», — писали Грачевой подписчицы. Кто-то решил, что Маргарита просто подогревает к себе интерес, другие посоветовали «пиариться в Питере», третьи просто решили присоединиться «к всеобщему негодованию».

Были и те, кто похвалил Грачеву за публичность: «Умница, что стала публичным человеком, он даже не посмеет тебя тронуть», — заметили в Сети.

Большинство же комментариев оказались доброжелательными: Маргарите желали счастья и восхищались ее смелостью и силой духа.

Муж Маргариты Грачевой в приступе ревности отрубил ей кисти в декабре 2017 года. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Одну кисть медикам удалось спасти, вместо второй у девушки сейчас установлен протез.