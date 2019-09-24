Постпредство при ООН осудило Штаты за невыдачу виз российской делегации
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter раскритиковал американскую сторону за невыдачу виз российской делегации, которая планировала приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«Похоже, США хотят и дальше ухудшить отношения с Россией», — цитирует дипломата «Утро.ру».
По его мнению, невыдача виз — это недальновидный и немудрый шаг, которым Штаты демонстрируют намеренное пренебрежение своими обязательствами в качестве государства, где располагается штаб-квартира ООН.