Постпредство при ООН осудило Штаты за невыдачу виз российской делегации

Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам Подробнее

«Похоже, США хотят и дальше ухудшить отношения с Россией», — цитирует дипломата «Утро.ру».

По его мнению, невыдача виз — это недальновидный и немудрый шаг, которым Штаты демонстрируют намеренное пренебрежение своими обязательствами в качестве государства, где располагается штаб-квартира ООН.