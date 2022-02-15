Постпред России в ЕС назвал условие начала войны с Украиной

Россия готова в полной мере ответить Украине в случае нападения на РФ или на российских граждан, в том числе в Донбассе. Об этом в интервью газете The Guardian сказал постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

Чижов подчеркнул, что Россия не будет вторгаться на Украину, если от нее не последует провокаций. С другой стороны, если такая провокация случится и погибнут российские граждане, РФ придется ответить.

«Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — сказал Чижов.

Западные СМИ называют 16 февраля днем вторжения России на Украину. Президент Владимир Зеленский в ответ на публикации объявил эту дату не днем вторжения, а днем единения Украины. В России неоднократно подчеркивали, что войны с Украиной не будет.

На фоне публикаций украинские чиновники и бизнесмены стали массово покидать страну. Зеленский предложил им вернуться на Украину в течение 24 часов. Что будет в противном случае, он не уточнил. Происходящее он назвал тестом на гражданина Украины.