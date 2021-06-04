Постпред России при ЕС рассказал о последствиях отключения страны от SWIFT

Для России не станет катастрофой отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.

Журналисты задали ему вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления западных политиков о возможном отключении России от межбанковской системы.

«Нет, мы не ощущаем [угрозы]. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — процитировало Чижова РИА «Новости».

К SWIFT подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах мира. За рубежом регулярно высказываются об отключении России. Это процедуру предлагают провести в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил, что система SWIFT, которая является кооперативом, пострадает, если от нее отключат Россию. Мера повлечет за собой как материальные убытки, так и потерю имиджа. Он напомнил, что система не монопольная и в разных странах есть ее аналоги. А глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков назвал выстрелом в ногу SWIFT отключение нашей страны от системы.