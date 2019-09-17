Постоянную смену плитки в Москве объяснили

На столичных улицах часто можно увидеть рабочих, которые меняют одну плитку на другую. Как объяснил вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, постоянную замену покрытия приходится делать из-за брака, допущенного при изначальной укладке.

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«Нам часто задают вопрос: „Зачем вы без конца перекладываете плитку?“ Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил», — рассказал Бирюков на радио «Вести FM».

Он отметил, что за качеством тротуарного покрытия следят специалисты комиссий и технических лабораторий. Они организовывают соответствующие проверки и если находятся недочеты, то компании заставляют переделывать работу за собственный счет.

«Складывается иногда впечатление, [что] только положили — снова надо перекладывать», — объяснил Бирюков.

Кроме проблем с укладчиками, иногда возникает необходимость подключения коммуникаций в том или ином месте, где уже есть плитка.

«Мы заведомо знаем, в каком месте эта коммуникация будет, место врезки этой коммуникации есть, но оно было временно, на год, два, три заложено плиткой — приходится ее вскрывать и потом вновь ее закладывать», — сказал он.