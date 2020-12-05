Постоянно звонят анонимы со скрытых номеров? Россиянам рассказали, кто это и как защититься

Номер абонента может не определяться, если звонящий не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такую опцию могут использовать сотовые операторы или органы власти.

«Чаще всего со скрытых номеров абонентам поступают „холодные звонки“ от частных компаний. Подобной функцией нередко пользуются коллекторские агентства, микрофинансовые организации и даже организации ЖКХ. Им удобны такие звонки, потому что клиент не может перезвонить» — объяснил Тимофеев.

Самый простой способ обезопасить себя от таких звонков — сбрасывать и не отвечать на них. По словам Александра Тимофеева, для удобства можно скачать программу, определяющую скрытые номера. Но каждый абонент должен помнить, что устанавливая ее, он предоставляет доступ к своим контактам третьим лицам.